- Uniunea Europeana a anuntat luni intarirea cooperarii cu Republica Moldova pentru a o ajuta sa controleze frontiera cu Ucraina si sa previna riscul de trafic de arme din aceasta tara aflata in razboi, europenii ingrijorandu-se de pericolul de a vedea deturnat materialul militar furnizat de occidentali,…

- Kremlinul a calificat vineri drept o „afacere interna a Europei” decizia sefilor de stat si de guvern ai Uniunii Europene (UE) de a acorda Ucrainei si Republicii Moldova statutul de tari candidate la aderarea la UE, relateaza AFP, conform Agerpres. „Este o afacere interna europeana”, le-a declarat…

- Presa ucraineana a fost dat publicitații un videoclip de pe telefonul unui militar rus ucis, in care se poate vedea cum trec ruții granița Ucrainei. Imaginile arata cum trupele rusești forțeaza frontiera cu Ucraina, fara a fi oprite. Ukrainian media published a video from the phone of the slain occupier,…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, sustine ca se incearca transformarea Republicii Moldova in „a doua Ucraina”, relateaza deschide.md. „Desigur, din R.Moldova se incearca clar sa se faca a doua Ucraina… Asemenea abordare din partea actualei conduceri a Moldovei este foarte semnificativa…

- Camioanele goale și cele care transporta marfuri perisabile vor avea un culoar special la trecerea prin vamile catre Republica Moldova, iar trecerea in Ucraina se va putea face pe Dunare, la Galați, cu ajutorul unui bac suplimentar pus la dispoziție de armata. Sunt noile masuri luate de autoritați dupa…

- Un mare numar de arme trimise in Ucraina va ajunge pe mana unor infractori din Europa si nu numai, isi exprima ingrijorarea directorul general al Interoplului, Jurgen Stock, care indeamna statele sa acorde atentie urmaririi acestor arme, in contextul in care livrari de armament din Occident se multiplica,…

- Uniunea Europeana ia in considerare alocarea de ajutor militar suplimentar Republicii Moldova, a anunțat, miercuri, presedintele Consiliului European, Charles Michel, intr-o vizita la Chisinau, relateaza Reuters. Uniunea Europeana analizeaza modul in care poate oferi mai mult ajutor militar Republicii…

- Polițiștii de frontiera au depistat, miercuri, patru cetațeni ucraineni care au intrat ilegal in țara, in timpul unui zbor de patrulare cu elicopterul. Ucrainenii au fost observați in zona localitatii de frontiera Dersca, in timp ce incercau sa treaca ilegal frontiera de stat din Ucraina in Romania.…