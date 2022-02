UE face presiuni pentru un acord global care să vizeze prevenirea noilor pandemii Uniunea Europeana face presiuni pentru un acord global care sa vizeze prevenirea noilor pandemii, care ar putea include interzicerea pietelor pentru animale salbatice si stimulente pentru ca tarile sa raporteze noile virusuri sau variante alte acestora, a declarat un oficial al UE pentru Reuters. Negociatorii internationali urmau sa se intalneasca pentru prima data miercuri pentru a pregati discutiile pentru un potential tratat, a spus oficialul, care nu este autorizat sa vorbeasca cu mass-media si, prin urmare, a refuzat sa fie numit. Scopul este de a ajunge la un acord preliminar… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile sanitare americane iau in calcul posibilitatea de a prelungi intervalul dintre administrarea primelor doua doza din serurile anti-COVID Pfizer și Moderna, dezvoltate prin tehnologia ARN mesager. In prezent, ele sunt administrate la distanța de cel mult o luna, insa planul este ca perioada…

- Uniunea Europeana și Statele Unite au convenit sa reia comerțul cu scoici, midii și stridii la sfarșitul lunii februarie, dupa ce acesta a fost suspendat in urma cu mai bine de un deceniu. Este un nou pas in imbunatațirea relațiilor transatlantice, relateaza Reuters.

- Noii premieri ai Bulgariei si Macedoniei de Nord au cazut de acord marti sa incerce sa depaseasca problemele care au determinat Sofia sa blocheze inceperea discutiilor de aderare intre Uniunea Europeana si Skopje, relateaza Reuters. Dimitar Kovacevski, care a depus juramantul luni ca prim-ministru…

- Mii de persoane au iesit la proteste, in strada, sambata la Viena pentru a protesta impotriva planurilor guvernului de introducere a vaccinarii obligatorii impotriva COVID-19 pentru toti incepand de luna viitoare, relateaza Reuters. „Guvernul trebuie sa plece!” au scandat manifestantii la o intrunire…

- ECDC avertizeaza: Varianta Omicron risca sa devina dominanta in Uniunea Europeana in lunile urmatoare Varianta Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2 risca sa devina dominanta in Europa in ”lunile urmatoare” daca primele tendinte observate se confirma, a avertizat joi Centrul European pentru Prevenirea…

- Statele membre ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) au ajuns la un consens provizoriu pentru a negocia un viitor acord privind prevenirea pandemiilor, eliminand diferentele de opinie dintre partile conduse de Uniunea Europeana si Statele Unite, au declarat duminica diplomati citati de Reuters.

- Emmanuel Macron și Mario Draghi vor semna, saptamana viitoare, un acord menit sa mute centrul de putere din Uniunea Europeana spre un parteneriat franco-italian, in contextul plecarii de la putere a Angelei Merkel și cooperarii tot mai stranse intre Franța și Italia, relataza Reuters.

- Uniunea Europeana a anunțat ca vrea sa formeze o armata modulara cu 5.000 de soldați pana in anul 2025. Oficialii UE urmaresc independența fața de SUA in fața unui conflict. Un document confidențial format din 28 de pagini arata ca UE ar trebui sa „aiba o capacitate de desfașurare rapida”. Aceasta ar…