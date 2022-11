UE deplânge încălcarea drepturilor în Qatar la Cupa Mondială UE condamna incalcarea drepturilor omului in Qatar, la Cupa Mondiala, votand o rezoluție in acest sens joi. Parlamentul UE a votat joi (24 noiembrie) in favoarea unei rezoluții care solicita FIFA sa ajute la compensarea familiilor lucratorilor migranți care au murit, precum și a lucratorilor care au suferit abuzuri de drepturi, in timpul pregatirilor pentru Cupa Mondiala. Guvernul din Qatar nu a raspuns imediat solicitarii de comentarii de la Reuters. UE a votat o rezoluție ce dezaproba incalcarea drepturilor omului in Qatar și se va efectua și o investigație pentru perioada de dinaintea competiției… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar, care are loc intre 20 noiembrie și 18 decembrie, poate oferi o platforma unica pentru pace in Ucraina, a transmis Giani Infantino, președintele FIFA, intr-un discurs susținut marți in marja reuniunii G20 din Indonezia, relateaza Reuters . „Apelul meu catre voi…

- Zeci de nave care transporta gaze naturale lichefiate (LNG) așteapta in largul coastelor Spaniei și ale altor țari europene, neputand gasi locuri sigure pentru a descarca din cauza faptului ca instalațiile de primire sunt pline, transmite Reuters . Europa se confrunta cu aceasta noua provocare deoarece…

- Zeci de nave care transporta gaze naturale lichefiate (LNG) așteapta in largul coastelor Spaniei și ale altor țari europene, neputand gasi locuri sigure pentru a descarca din cauza faptului ca instalațiile de primire sunt pline, transmite Reuters. Europa se confrunta cu aceasta noua provocare deoarece…

- Ceea ce parea odinioara de neimaginat ar putea sa se intample la iarna, cand telefoanele mobile ar putea sa nu mai functioneze daca rationalizarea energiei va scoate din functiune o mare parte a retelelor mobile din regiune, transmite Reuters. Oficialii din industria telecom intervievati de Reuters…

- Autoritatile germane considera ca scurgerile de gaze detectate luni, 26 septembrie, din gazoductele Nord Stream 1 si 2 ar putea sa faca inutilizabile pentru totdeauna aceste conducte ce leaga Rusia de Germania prin Marea Baltica daca nu se intervine rapid pentru repararea lor, potrivit unor surse guvernamentale…

- Președintele Vladimir Putin a negat vineri ca Rusia ar avea vreo legatura cu criza energetica din Europa, afirmand ca, daca Uniunea Europeana dorește mai mult gaz, ar trebui sa ridice sancțiunile care impiedica deschiderea gazoductului Nord Stream 2: „Daca vreți gaz, atunci deschideți Nord Stream 2!”…

- Guvernul de la Berlin a infiintat un holding pentru a realiza o posibila nationalizare a Gazprom Germania, afacerea cu energie abandonata de compania Gazprom din Rusia in luna aprilie, informeaza, duminica, publicația Welt am Sonntag , citata de Reuters . In luna aprilie, autoritatea de reglementare…