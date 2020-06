Stiri pe aceeasi tema

- Demosisto, un partid fondat de activisti prodemocratie din Hong Kong, si-a anuntat marti autodizolvarea ca urmare a adoptarii de catre Parlamentul chinez a controversatei legi privind securitatea nationala in acest teritoriu semiautonom, relateaza AFP.

- China a adoptat marti, in mars fortat, o lege controversata cu privire la securitatea nationala la Hong Kong, perceputa de catre criticii acesteia drept un mod de a pune calus opozitiei in teritoriul semiautonom, relateaza AFP.

- Uniunea Europeana si China vor incerca sa depaseasca tensiunile dintre ele cu ocazia unui summit in sistem de videoconferinta ce are loc luni, acestea fiind primele discutii oficiale intre Bruxelles si Beijing dupa acuzatiile europene privind dezinformarea despre noul coronavirus de catre partea…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, participa, vineri, la reuniunea Consiliului European in format videoconferinta, context in care va puncta faptul ca toate statele membre au nevoie de sprijin financiar in procesul de recuperare economica, informeaza Agerpres.Potrivit unui comunicat al Administratiei…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa revizuiasca reglementarile pentru a putea bloca preluarea companiilor europene de catre entitati rivale care beneficiaza de subventii acordate incorect de guverne straine, arata un proiect de document obtinut de cotidianul Financial Times. Comisia Europeana…

- China trebuie sa respecte autonomia Hong Kong-ului, a transmis marti Uniunea Europeana, in contextul unei controverse in legatura cu planurile Beijingului de a adopta o lege de securitate nationala pentru acest teritoriu, relateaza Reuters."Acordam o mare importanta mentinerii nivelului inalt…

