Administrația Biden a aruncat una dintre cele mai mari bombe de reglementare din istoria controlului exporturilor. Cu cateva zile inainte de inceperea Congresului Național al Partidului Comunist Chinez, Washingtonul a anunțat in mod unilateral noi restricții extrateritoriale privind exportul de cipuri avansate, echipamente semiconductoare și componente conexe in China. In aceasta lupta tehnologica, Europa pare […] The post UE, cu mainile goale in razboiul microcipurilor first appeared on Ziarul National .