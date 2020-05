UE ar putea lua în vizor Silicon Valley pentru a finanța relansarea economică Giganții tech ar putea fi obligați sa plateasca taxe mai mari în Europa în timp ce guvernele cauta noi surse de venit pentru a acoperi costurile economice generate de COVID-19, relateaza CNBC.



Taxarea firmelor tech ca Google, Facebook sau Amazon a fost un subiect spinos în Europa, țarile nereușind sa se puna de acord asupra unei taxe digitale comune în 2019 și a lasat negocierile în seama Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD).



În plus, unele țari precum Franța au decis sa implementeze propria taxa digitala însa acțiunile…

Sursa articol: hotnews.ro

