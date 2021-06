Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a adaugat luni 8 membri ai juntei militare aflate la putere in Myanmar si patru societati birmaneze din sectoarele exploatarii lemnului si pietrelor pretioase pe lista sa cu sanctiuni impotriva acestei junte care pe 1 februarie a preluat puterea in urma unei lovituri de stat, relateaza…

- Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat miercuri adaugarea a 78 de nume si a 7 entitati pe lista oficialilor din Belarus sanctionati pentru reprimarea opozitiei, dintre care 7 sunt implicati in deturnarea unui avion de linie european, au declarat pentru AFP mai multi diplomati.

- Rusia va apara Belarusul și il va susține daca Uniunea Europeana va impune sancțiuni economice impotriva administrației de la Minsk, potrivit unui oficial din ministerul de externe de la Moscova, citat de agenția de presa RIA. Avionul in care se afla blogger-ul dizident Roman Protasevici a fost forțat…

- Rusia va apara Belarus si il va ajuta daca Uniunea Europeana va impune sanctiuni economice impotriva Minskului, dupa deturnarea unui avion Ryanair si arestarea unui blogger disident, a declarat luni Dmitri Biricevski, directorul Departamentului Relatii Economice din cadrul Ministerului de Externe…

- Rusia va apara Belarus si il va ajuta daca Uniunea Europeana va impune sanctiuni economice impotriva Minskului, dupa deturnarea unui avion Ryanair si arestarea unui blogger disident, a declarat luni Dmitri Biricevski, directorul Departamentului Relatii Economice din cadrul Ministerului de Externe rus,…

- Rusia a anuntat vineri sanctiuni impotriva a opt responsabili europeni, inclusiv presedintele Parlamentului European, ca represalii dupa cele instituite de UE in martie, pe fondul reinnoirii tensiunilor dintre Moscova si Occident, relateaza France Presse. „Uniunea Europeana isi continua politica de…

- Uniunea Europeana (UE) a decis luni sa sanctioneze zece membri ai juntei care a preluat puterea in Myanmar si doua societati care-i asigura finantarea, au declarat surse diplomatice europene pentru AFP.

- Guvernul canadian a anunțat noi sancțiuni impotriva a doi oficiali ruși și a patru companii din Rusia, in semn de protest impotriva „anexarii și ocuparii ilegale” a Crimeei de catre Moscova. Aceste noi masuri, anunțate in colaborare cu Australia, sunt in concordanța cu cele luate recent de Uniunea Europeana…