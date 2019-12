UE adopta o pozitie dura fata de monedele digitale: Nu ar trebui permise!

Stiri pe aceeasi tema

- Monedele digitale private, cum ar fi Libra de la Facebook, nu ar trebui permise in Uniunea Europeana pana cand riscurile pe care le prezinta nu sunt clar remediate, au anuntat joi ministrii de Finante din UE, transmite Reuters, citata de AGERPRES. Anuntul confirma linia dura a blocului comunitar…

- BCE ia in considerare emiterea unei monede digitale publice, in replica la Libra, pe care o pregatește Facebook. De ce se tem bancile de criptomonedele private Banca Centrala Europeana ar trebui sa ia in considerare emiterea unei monede digitale publice, se arata intr-un document al Uniunii Europene,…

- Franta si Germania au anuntat in septembrie ca Libra reprezinta un risc pentru sectorul financiar si si-au exprimat in schimb sprijinul pentru o alternativa publica. Proiectul european, obtinut marti de Reuters, prevede ca blocul comunitar sa dezvolte o abordare comuna a criptomonedelor, inclusiv posibila…

- De asemenea, in document se cere blocului comunitar sa dezvolte o abordare comuna fata de criptomonede, inclusiv posibilitatea interzicerii proiectelor apreciate ca avand un risc ridicat. In actuala sa forma, documentul - care ar putea fi adoptat luna viitoare de ministrii de Finante din UE…

- Uniunea Europeana analizeaza posibilitatea de a emite monede digitale publice si de a reglementa situatia din acest domeniu, in contextul preocuparilor generate de proiectul Libra, al companiei Facebook, arata un document obtinut de agentia Reuters citat de Mediafax.Citește și: Anunț de ULTIM…

- Uniunea Europeana analizeaza posibilitatea de a emite monede digitale publice si de a reglementa situatia din acest domeniu, in contextul preocuparilor generate de proiectul Libra, al companiei Facebook, arata un document obtinut de agentia Reuters, noteaza Mediafax.

- Comisarul pentru Finante al Uniunii Europene, Valdis Dombrovskis, s-a angajat marti sa propuna reglementari noi pentru monedele virtuale, ca reactie la planurile Facebook de a introduce criptomoneda Libra, pe care UE o considera un risc pentru stabilitatea financiara, transmite Reuters.

- Comisarul pentru Finante al Uniunii Europene, Valdis Dombrovskis, s-a angajat marti sa propuna reglementari noi pentru monedele virtuale, ca reactie la planurile Facebook de a introduce criptomoneda Libra, pe care UE o considera un risc pentru stabilitatea financiara, transmite Reuters, potrivit…