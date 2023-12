Stiri pe aceeasi tema

- Marile site-uri de retailuri nu vor mai putea distruge hainele nevandute. In acest sens, Parlamentul European a purtat negocieri cu statele membre ale UE. Industria textilelor are un impact major asupra mediului și a schimbarilor climatice. Inițiativa UE ar trebui sa intre in vigoare in urmatorii doi…

- Miercuri, 22 noiembrie, Parlamentul European a adoptat acordul referitor la Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2024, acesta fiind negociat de un eurodeputat roman. „Negociat, votat, semnat!” a transmis europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, pe pagina sa de Facebook. „Alaturi de președinta Parlamentului…

- Acordul final prevede cresteri de alocari in domeniile si programele care au nevoie de mai multa finantare, precum cercetarea, Programul de studii „Erasmus+”, sprijinirea tinerilor fermieri si Vecinatatea estica si sudica, inclusiv Republica Moldova, arat[ un comunicat de presa. In plus, acordul final…

- Stelian Bujduveanu, viceprimarul Capitalei, a anunțat pe pagina sa de socializare ca au ajuns in Portul Constanța primele 51 de autobuze electrice BMC Truck&Bus din cele 100 comandate pentru innoirea parcului auto al STB. „Am depus toate eforturile pentru ca bucureștenii sa poata circula cu autobuzele…

- Parlamentul European (PE) evalueaza joi, 5 octombrie, calea parcursa de Republica Moldova spre aderare la Uniunea Europeana. O rezoluție in favoarea țarii noastre, prin care eurodeputații cer inceperea negocierilor pentru țara noastra pana la inceputul acestui an, scrie Realitatea.md . Documentul mai…

- Astazi, Parlamentul European, impreuna cu Comisia Europeana și Consiliul Uniunii Europene vor dezbate ultimele evoluții din Republica Moldova, iar joi eurodeputații vor vota o rezoluție care va face bilanțul parcursului țarii noastre catre Uniunea Europeana. Decizia este un pas important in procesul…

- Prin incercarea Uniunii Europene de a simplifica prețurile biletelor de avion, s-ar putea sa se elimine taxele pentru bagajele de mana ale pasagerilor. Comisia pentru petiții a Parlamentului European a votat pozitiv in unanimitate rezoluția prin care cere companiilor de zbor sa le garanteze pasagerilor…

- UE a inceput o ancheta cu privire la subventiile pe care China le-a acordat producatorilor de vehicule electrice. Printre chinezi s-ar afla și doua marci de prestigiu: Tesla și BMW. Marci electrice precum Tesla si BMW ar putea fi incluse in investigatia UE privind subventiile chineze, lansata de Uniunea…