Stiri pe aceeasi tema

- Bruxellesul a anunțat joi, 19 octombrie, ca a deschis o ancheta asupra rețelelor de socializare Meta (Facebook, Instagram) și TikTok, cerand detalii despre masurile pe care acestea le pun in aplicare pentru a preveni difuzarea de „informații false” și ”conținuturi ilegale” in urma atacurilor Hamas asupra…

- Comisia e-Safety a amendat X, fosta Twitter, declarand ca nu a raspuns la intrebari, inclusiv legate de cat de mult a durat sa raspunda la raportarile de materiale abuzive asupra copiilor de pe platforma si metodele pe care le-a folosit pentru a le detecta. Desi mica in comparatie cu cei 44 de miliarde…

- Dupa atacul gruparii militante islamiste Hamas asupra Israelului si atacurile aeriene de razbunare ale Israelului in enclava palestiniana Gaza, firmele de retele de socializare au observat o crestere a dezinformarii legate de conflict, inclusiv imagini falsificate si videoclipuri etichetate gresit,…

- Comisarul european pentru piata interna Thierry Breton i-a cerut marti lui Elon Musk sa combata raspandirea dezinformarii pe platforma sa X dupa atacul surpriza al Hamas asupra Israelului pentru a respecta noile reguli privind continutul ale UE.

- UE i-a transmis un avertisment lui Elon Musk in legatura cu presupusa dezinformare cu privire la atacul Hamas asupra Israelului, inclusiv știri false și „imagini vechi reproduse", pe X, care era cunoscut anterior sub numele de Twitter, noteaza The Guardian.Scrisoarea sosește la mai puțin de doua luni…

