UE a covenit ca toate telefoanele mobile și tabletele să aibă același tip de încărcător Apple va trebui sa schimbe incarcatorul de pe iPhone-urile vandute in Europa pana in 2024, dupa ce țarile UE și legiuitorii au convenit, in premiera mondiala, asupra unui singur port de incarcare mobil pentru telefoane mobile, tablete și aparate foto. Intervenția politica, despre care Comisia Europeana a afirmat ca va ușura viața consumatorilor și le va permite acestora sa economiseasca bani, a venit dupa ce companiile nu au reușit sa ajunga la o soluție comuna, noteaza euronews. Bruxelles-ul face presiuni pentru un singur port de incarcare pentru telefoane mobile de mai bine de zece ani, ca urmare… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

