Comisia Europeana, bratul executiv al UE, a declarat ca Microsoft a oferit remedii in domeniul in curs de dezvoltare al jocurilor in cloud, care au eliminat preocuparile antitrust. Aceste remedii s-au concentrat pe a permite utilizatorilor sa transmita in flux jocurile Activision pe care le achizitioneaza pe orice platforma de streaming in cloud. Aprobarea din partea Europei este un castig urias pentru Microsoft, dupa ce luna trecuta principala autoritate de concurenta din Regatul Unit a blocat acordul. Autoritatile de reglementare la nivel global au cercetat daca achizitia Activision de catre…