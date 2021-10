UDMR nu susţine ideea alegerilor anticipate UDMR nu sustine ideea alegerilor anticipate Palatul Victoria - sediul Guvernului României. Foto: gov.ro. Viceliderul deputatilor UDMR, Ödön Szabó, a sustinut refacerea coalitiei de guvernare.

Ödön Szabó: În cazul în care orgoliile, interesele individuale ne vor opri în acest demers, trebuie cel putin ca pentru urmatoarele sase luni de zile sa încheiem un acord politic pentru a sustine cât mai larg posibil un guvern cu puteri depline.

În plus, UDMR a mentionat… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PSD sustine instalarea unui cabinet de tehnocrati, in ideea anticipatelor RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Dupa demiterea guvernului, social-democrații au anunțat ca la consultarile de la Cotroceni vor susține instalarea unui cabinet de tehnocrați, în ideea organizarii alegerilor anticipate.…

- Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, susține ca partidul pe care il conduce ar putea sa caștige aproximativ 35 de parlamentari in plus. „Eu cred ca ne vom duce la posibilele alegeri - acum avem 157 de parlamentari -, dar cred ca o sa avem in plus cred eu 30-40 in plus de parlamentari.…

- PSD dorește alegeri parlamentare anticipate Marcel Ciolacu. Foto:facebook.com/CiolacuMarcel Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti, 28 septembrie, ca în actuala situatie nu se mai poate crea o alta coalitie de guvernare si solutia o reprezinta organizarea…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat marți, dupa ce a fost depusa moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Cițu, ca singura soluție pentru ieșirea din criza sunt alegerile anticipate și instalarea unui guvern tehnocrat pana la organizarea acestora. „Vi se pare normal sa mai continuam…

- Guvernul intentioneaza sa-i ajute pe consumatorii casnici Palatul Victoria - sediul Guvernului României. Foto: gov.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Guvernul intentioneaza sa-i ajute pe consumatorii casnici sa-si plateasca facturile la energia electrica si la gazele…

- Guvernul va adopta cinci acte normative din programul "Romania Educata" Palatul Victoria - sediul Guvernului României. Foto: gov.ro. Chiar înainte de începerea noului an scolar, programul prezidential "România Educata" mai face un pas catre…

- VIDEO: Premierul Florin CIțu, declarații de presa Palatul Victoria - sediul Guvernului României. Foto: gov.ro. LIVE VIDEO: Premierul Florin Cîțu, declarații. Guvernul a discutat, în sedinta de astazi, despre un amplu program national de…

- Proiect de hotarare pentru aprobarea Strategiei militare a Romaniei Palatul Victoria - sediul Guvernului României. Foto: gov.ro. Guvernul va adopta în sedinta de astazi un proiect de hotarâre pentru aprobarea Strategiei militare a României. Tot…