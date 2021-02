UDMR dă semnale clare că e singurul partid consecvent la guvernare UDMR a refuzat sa voteze eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, a insistat ca sporurile bugetarilor trebuie analizate și nu pot fi taiate in cursul anului 2021, pentru ca așa s-a promis in campania electorala, iar acum da semne ca este impotriva proiectului adoptat joi de Guvern, de desființare a Secției de Investigare a Infracțiunilor din […] The post UDMR da semnale clare ca e singurul partid consecvent la guvernare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

