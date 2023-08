Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 541. Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a subliniat ca Rusia nu va renunța niciodata la Crimeea, iar negocierile pentru incetarea razboiului ar trebui facute fara condiții preliminare.

- Suntem in ziua 532 a razboiului pe scara larga declanșat de Rusia in Ucraina. Forțele ucrainene au atac din nou cu drone de lupta capitala Rusiei. Primarul Moscovei a spus, miercuri, ca apararea antiaeriana a respins doua drone inainte de a intra in oraș. Președintele Volodimir Zelenski, a spus, in…

- Statele Unite si aliatii sai colaboreaza cu Kievul pentru a gasi rute terestre alternative pentru a livra cereale esentiale in lume, dupa ce Rusia s-a retras din acordul care permitea ca granele ucrainene sa fie transportate in siguranta pe Marea Neagra, a declarat miercuri Casa Alba, potrivit CNN,…

- Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, a declarat ca Ucraina va continua sa atace Crimeea ocupata și Podul Crimeea, care leaga peninsula ucraineana, anexata de Moscova in 2014, și teritoriul rus. In același timp, Rusia a efectuat bombardamente intense asupra orașului Odesa și regiunii Odesa,…

- Rușii și ucrainenii amenința reciproc cu atacarea navelor din Marea Neagra, inclusiv cele civile. "Toate navele care circula pe Marea Neagra spre porturi din Rusia sau spre porturi ucrainene aflate pe teritoriul ocupat temporar de Rusia vor putea fi considerate de Ucraina ca transportand marfuri militare,…

- Ambasadorul belgian la Moscova, Marc Michielsen, a fost convocat de Rusia in legatura cu „faptele dezvaluite privind utilizarea armelor de fabricație belgiana de catre grupurile de sabotaj”. In nota emisa de Ministerul rus de Externe , este precizat ca ambasadorului i-a fost trimis „un protest ferm…

- Razboi in Ucraina, ziua 469. Statele Unite ale Americii au dovezi ca Rusia s-ar afla in spatele distrugerii barajului de pe Nipru, in timp ce presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj video cu privire la distrugerea provocata de rusi

- Americanii au dat unda verde statelor care vor sa trimita avioane F-16 Kievului, Danemarca si Portugalia s-au anuntat dispuse sa antreneze piloti ucraineni pentru aceste aeronave. Nu se stie inca cine va si dona aparatele de zbor. Doar ca Moscova a reactionat deja amenintand Occidentul cu riscuri uriașe.…