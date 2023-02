Stiri pe aceeasi tema

- Marți, populatia din zona de coasta situata in apropiere de portul ucrainean Odesa a fost avertizata de oficialitatile militare in legatura cu minele navale care plutesc de-a lungul coastei Ucrainei, transmite Reuters . Ucraina si Rusia s-au acuzat reciproc de folosirea minelor navale in largul coastelor…

- Rușii au declanșat un atac cu rachete de amploare in dupa-amiaza zilei de sambata. Au fost lovite obiective din Kiev, Harkov și Liov. Lovit in acest atac a fost și un bloc de noua etaje dintr-o zona rezidențiala a orașului Dnipro. O parte din cladire s-a prabușit, iar locatarii au fost prinși sub daramaturi.…

- Institutul American pentru Studiul Razboiului (ISW), in rezumatul sau zilnic despre situația de pe front, noteaza pentru prima data ca „forțele rusești controleaza cea mai mare parte, daca nu chiar intregul teritoriu al Soledar, și, aparent, au reușit sa alunge trupele ucrainene de la periferia vestica…

- Forțele Navale Militare ale Forțelor Armate ale Ucrainei au anunțat ca Rusia are trei nave de razboi in misiune de lupta in Marea Neagra și doua nave in Marea Azov, relateaza publicația ucraineana Pravda . Potrivit armatei ucrainene, incepand cu 4 ianuarie 2023: exista 3 nave rusești in serviciu de…

- Avertismente de raid aerian au fost emise sambata pentru aproximativ jumatate din Ucraina. La Kiev și in regiunile de langa, au fost auzite explozii. Potrivit armatei ucrainene, forțele ruse au lansat peste 20 de rachete, 12 dintre ele fiind doborate de sistemele de aparare aeriana. 31 dec. 2022 - Acum…

- Orasul Odesa, in sudul Ucrainei, a ramas aproape in totalitate fara electricitate dupa un atac cu „drone-kamikaze” lansat de Rusia in timpul noptii, au anuntat sambata autoritatile ucrainene, informeaza AFP, potrivit Agerpres. „Deocamdata, orasul este fara electricitate”, a declarat un consilier al…

- Rusia a lansat miercuri 70 de rachete impotriva Ucrainei in ultimul dintr-o serie de atacuri "la scara mare al unor instalatii cruciale de infrastructura", anunta intr-o postare pe Telegram armata ucrauneana, relateaza CNN. Armata ucraineana da asigurari ca a interceptat 51 dintre cele 70 de rachete…