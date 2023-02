Ucrainean, omorât pe o navă Portul Brăila. Ucigașul a dispărut fără urmă Un barbat originar din Ucraina a fost ucis, in cursul nopții de joi spre vineri, la bordul unei nave sub pavilion international acostata in Portul Braila. Totul se pare ca ar fi pornit de la o cearta dintre doi marinari. In jurul orei 04,00, s-a sesizat prin apel 112 faptul la bordul navei ar fi avut loc un conflict intre doi cetateni ucraineni, scrie Agerpres. „Din primele date se pare ca, in urma conflictului, unul dintre acestia ar fi fost lovit in zona capului, rezultand decesul sau, iar barbatul banuit de comiterea faptei ar fi parasit imediat nava. Barbatul a fost identificat de politisti,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

