Ucraina va trimite gratuit cereale în țările africane Cabinetul de miniștri al Ucrainei va trimite gratuit 50.000 de tone de cereale țarilor africane infometate. Acest lucru este menționat in decretul guvernamental relevant. Potrivit documentului, griul va fi trimis in Etiopia și Somalia. Societatea pe acțiuni de Stat pentru Alimente și Cereale din Ucraina va aloca cereale din rezervele sale, dupa care fondul de rezerva al bugetului de stat va ram Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

