„Ucraina va reveni la granițele sale din 1991”, afirmă șeful serviciilor secrete militare ucrainene Rusia inca inainteaza in Ucraina. Nu in forța, dar constant. Cele doua armate se infrunta de saptamani intregi pe viața și pe moarte. Iar la Severdonețk forțele ucrainene care aparau zona și localitatea au primit ordin sa se retraga pentru a nu fi incercuite. Dupa alte victorii repurtate, trupele lui Putin marcheaza drept cucerite și suburbiile Lysychansk din regiunea Lugansk. ombardamentele continua in regiunea Herson. Experții americani estimeaza ca ofensiva rusa din Donbas s-ar putea bloca in urmatoarele saptamani. Capii lumii, ingrijorați de criza mondiala a cerealelor, care se ițește tot… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

