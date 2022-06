Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ucrainene au retinut un oficial guvernamental de rang inalt si un director de la Camera de Comerti si Industrie sub acuzatia ca fac parte dintr-o retea de spionaj ruseasca, a anuntat, marti, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), potrivit Reuters.

- Ucraina acuza armata rusa ca a rapit locuitori din Herson, in sudul țarii, și ii ține in „camere de tortura”. Printre cei reținuți sunt in principal jurnaliști și activiști. Tamila Tacheva, reprezentantul permanent al președinției ucrainene in Crimeea, a declarat intr-un briefing: „Potrivit informațiilor…

- Presedintele ucrainean scrie ca se pregateste o decizie importanta a Uniunii Europene.”Comisia Europeana a fost de acord sa elimine toate taxele si cotele la exporturile ucrainene pentru un an, precum si sa suspende tarifele antidumping. Am discutat astazi detaliile acestei propuneri cu presedintele…

- Vorbind la televiziunea nationala, Ustenko a spus ca aceste optiuni sunt discutate in mod activ. Ministrul ucrainean de Finante Serhi Marcenko a declarat sambata ca Produsul Intern Brut al Ucrainei ar putea scadea in acest an cu 30%-50%, din cauza invaziei ruse, transmite Reuters. De asemenea, potrivit…

- UPDATE 2 Ucraina are aproximativ 7.000 de cadavre nerevendicate in morgi și vagoane frigorifice, potrivit unui oficial ucrainean citat de Washington Post. Este vorba despre militari ruși care au murit in timpul razboiului din Ucraina. Oleksiy Arestovych, un consilier al șefului administrației prezidențiale…

- Ucraina are nevoie ca tarile NATO sa-i trimita arme ''acum'' pentru a respinge ofensiva rusa, altfel ''va fi prea tarziu'', a declarat joi ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba la o reuniune a Aliantei desfasurata la Bruxelles, transmite AFP. ''Nu ma indoiesc ca Ucraina va avea armele necesare…

- Mihailo Podoliak, consilier prezidențial la Kiev și negociatorul-șef al Ucrainei in tratativele cu Rusia, spune, sambata, ca autoritațile de la Kiev nu se așteapta la ceea ce numește o „afganizare” a razboiului pe care Rusia il duce impotriva vecinului sau de la est de mai bine de o luna. Kievul nu…

- Vicepremierul ucrainean Irina Vereșciuk a acuzat Rusia ca a comis acte „iresponsabile” și potențial periculoase in jurul centralei de la Cernobil. Forțele ruse au preluat controlul asupra centralei de la Cernobil, unde s-a petrecut cel mai grav accident nuclear din lume, la scurt timp dupa inceputul…