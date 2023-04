Ucraina taxează la greu legumele din România, în timp ce marfa lor circulă liber la noi In timp ce fermierii romani sunt in faliment din cauza afluxului de cereale ieftine din Ucraina care circula liber pe coridoarele solidaritații, ucrainenii au introdus taxe vamale pentru legumele din Romania de la 1 iunie 2022. Vineri, 7 aprilie, fermierii din intreaga țara, inclusiv din Galați, vor ieși cu tractoarele in strada pentru a atrage atenția autoritaților cu privire la situația dificila in care se afla. Producatorii romani se plang ca nu exista reciprocitate, adica pentru marfa romaneasca ucrainenii au introdus taxe, in timp ce produsele lor intra in Romania fara taxe și fara controale.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2022 a fost dificil pentru fermierii romani, nu doar din punctul de vedere al afluxului de cereale din Ucraina, ci și din cauza secetei care a redus semnificativ producția agricola. Astfel, recolta de cereale pentru boabe a fost mai mica cu 32,2%, fața de 2021, ceea ce inseamna un recul de 8,9…

- Producatorii de cereale din Bulgaria au blocat frontierele țarii și au cerut oprirea importurilor de grau ucrainean care, susțin ei, le-au provocat pierderi uriașe. Fermierii bulgari protesteaza la patru puncte protestde trecere a frontierei cu Romania in perioada 29-31 martie. Autoritațile au sporit…

- Liderul PNL Galați și deputat, George Stanga, cere demisia ministrului Agriculturii, Petre Daea, dupa eșecul de la Bruxelles. Romania a obținut cea mai mica suma drept compensații, in condițiile in care suntem principala țara de tranzit pentru cerealele din Ucraina.”Fermierii romani nu pot fi bataia…

- Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din Romania amenința cu proteste pe data de 7 aprilie, daca ultimatumul transmis autoritaților naționale și europene nu este luat in seama. Agriculturii acuza indiferența fața de notificarile cu privire la situația actuala determinata de afluxul…

- Fostul ministru al Agriculturii Adrian Oros il critica pe actualul ministru Petre Daea, din cauza caruia fermierii romani nu obțin ajutorul scontat de la UE, in contextul afluxului mare de cereale ieftine din Ucraina venite pe coridoarele de solidaritate. ‘’Circul mediatic și mesajele publice contradictorii…

- Europarlamentarul REPER Dacian Ciolos i-a solicitat liderului PSD Marcel Ciolacu sa il retraga urgent din functie pe ministrul Agriculturii Petre Daea, din cauza modului „dezastruos" in care a negociat compensatiile de la Comisia Europeana". El a adaugat ca ii va cere comisarului pentru Agricultura…

- A trecut un an de cand Rusia a invadat Ucraina, iar in semn de solidaritate , Palatul Victoria va fi iluminat in aceasta seara in culorile drapelului ucrainean. ”Se implineste un an de cand vecinii nostri ucraineni traiesc cosmarul agresiunii militare pe care Rusia a declansat-o nejustificat si care…

- Razboiul din Ucraina a afectat foarte grav agricultura din Romania. Un fermier susține ca pe la noi prin țara au tranzitat 9 tone de cereale ucrainene și mare parte dintre acestea a ramas in tara noastra. El a mentionat ca este un exces de cereale care a dus la scaderea pretului cu 30%, precizand ca…