Stiri pe aceeasi tema

Intensificarea atacurilor cu rachete ale Rusiei in Ucraina are rolul, partial, sa epuizeze capacitatea de aparare antiaeriana a Kievului si sa obtina in sfarsit dominatia cerului deasupra acestei tarii, a declarat sambata un inalt oficial al Pentagonului, transmite Reuters, relateaza News.ro.

Seful cancelariei prezidentiale ucrainene, Andri Ermak, sustine ca Rusia a mizat pe faptul ca Ucraina va cheltui mulți bani pentru a distruge dronele iraniene, insa, potrivit Kievului, Moscova a calculat greșit, scrie agenția de presa RBC, potrivit Rador.

Statele membre ale Uniunii Europene s-au pus de acord asupra unor sanctiuni care intra in vigoare joi impotriva a trei indivizi precum si a unei entitati care furnizeaza Rusiei drone iraniene utilizate in Ucraina, a anuntat presedintia ceha a UE, relateaza AFP.

Direcția Principala de Informații (GUR) din Ministerul ucrainean al Apararii avertizeaza ca exista probabilitatea ca serviciile speciale ruse sa pregateasca atacuri teroriste pe teritoriul Rusiei, pentru a acuza apoi Ucraina - transmite RBC, potrivit Rador.

Atacurile cu rachete lansate luni de Rusia impotriva Ucrainei reprezinta un semn de slabiciune, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit "MK", citat de Rador.

''Exista intotdeauna riscul ca Rusia sa foloseasca arme nucleare impotriva Ucrainei. Cu toate acestea, trebuie sa ne punem intrebarea cu privire la calitatea acestor arme'', anunta Agentia de presa RBC, informeaza Rador.

Națiunile occidentale au condamnat planurile Moscovei de a organiza așa-zise referendumuri in parți ale Ucrainei aflate in prezent sub controlul Rusiei, informeaza Rador.

Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a declarat ca armata Rusiei a pierdut in razboiul din Ucraina 5.937 de militari, informeaza Rador. Potrivit ministrului, peste 90% dintre militarii raniți pe front s-au intors deja pe campul de lupta.