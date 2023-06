Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va continua sa fie cea mai mare amenintare la adresa securitatii europene si euroatlantice, a declarat, marti, presedintele Klaus Iohannis, facand apel la consolidarea apararii pe Flancul Estic al NATO, informeaza AGERPRES . Presedintele a avut o declaratie de presa la Summitul statelor B9, alaturi…

- Este a 452-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. La Summit-ul G7 se discuta și despre formula de pace pentru incetarea razboiului. Armata ucraineana este angajata in lupte grele pentru Bahmut atat in oraș cat și in jurul acestuia.

- Liderul pietei distribuitoare de carburanti, OMV Petrom, a redus miercuri pretul motorinei cu 9 bani/l, acesta coborand la un nivel inferior celui de 7 lei/l pentru prima data de la declansarea razboiului din Ucraina, releva datele analizate de Profit.ro. Un pret inferior celui…

- Marius Budai, ministrul muncii, a anunțat ca, pana miercuri, angajatorii romani au incheiat 6.542 de contracte de munca pentru ucrainenii care au fugit din calea razboiului declansat pe 24 februarie 2022 de Federatia Rusa, informeaza Agerpres . „In aceasta dimineata (n.r. – miercuri) sunt inregistrate…

- Președintele Klaus Iohannis participa astazi, 28 martie, la „o ședința de evaluare a stadiului masurilor adoptate de Serviciul Roman de Informații in contextul provocarilor de securitate generate” de razboiul declanșat de Rusia in Ucraina, a informat SRI.Ședința a inceput la ora 12.00, la sediul Serviciului…

- In ultima actualizare a Institutului american pentru studiul razboiului (ISW) se afirma ca președintele rus ramane hotarat sa cucereasca Ucraina prin forța, anunța Sky News. Potrivit thinktank-ului, Putin nu și-a schimbat obiectivele de cand a izbucnit razboiul și niciunul dintre „eșecurile eforturilor…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat luni, in timpul unei intrevederi cu omologul sau chinez Xi Jinping la Moscova, ca este pregatit sa discute despre planul de pace propus de Beijing pentru solutionarea conflictului din Ucraina, transmit Reuters.

- Inca de la inceputul razboiului, Romania a fost alaturi de Ucraina si a ajutat si cu ce este vizibil si cu ce nu este vizibil, ceea ce a fost vital pentru ca Rusia sa fie oprita, a spus, la Bucuresti, Yulia Tymoshenko, fost prim-ministru al Ucrainei, inf