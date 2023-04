Stiri pe aceeasi tema

- Romania se poate califica la EURO 2024 daca invinge Austria miercuri, de la ora 17.30, in sala Dinamo. Reprezentativa tricolora a evoluat cel mai recent la un turneu continental in 1996, iar acum baietii lui Pascual sunt hotarati sa rescrie istorie pentru nationala masculina de handbal. Inaintea meciului…

- Echipa Romaniei va susține in luna aprilie doua meciuri decisive in Grupa 4 de calificare pentru Campionatul European de handbal masculin din 2024. Turneul final va avea loc in Germania, in perioada 10-28 ianuarie 2014, iar in Grupa 4 mai sunt de jucat doua etape. Romania va intalni in primul meci Austria…

- Romania U21 joaca un amical cu Portugalia U21, de la ora 19:00, pe stadionul Ghencea. Meciul e live pe GSP.ro, televizat de Pro Arena și transmis live de FRF TV, doar pentru utilizatorii din strainatate Marți, 28 martie, ora 19:00, Romania U21 mai are programat un amical, cu Germania U21, pe stadionul…

- Nationala de handbal masculin a Austriei a obtinut a patra victorie din grupa preliminara 4, sambata seara, cu Ucraina, si s-a calificat la turneul final al Campionatului European din 2024. Romania pastreaza sanse la calificare, dupa succesul cu Insulele Feroe, potrivit news.ro.Sambata, tricolorii…

- Romania a invins Insulele Feroe fara mari emoții, 25-17, și continua cursa pentru calificarea la Campionatul European din 2024, care va fi gazduit de Germania. „Tricolorii” veneau dupa o infrangere umilitoare suferita in deplasare in fața aceleiași formații, astfel ca au rasuflat ușurați dupa ce au…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a fost invinsa miercuri, in deplasare, de reprezentativa Insulelor Feroe, scor 28-26 (15-9), in al treilea meci din grupa 4 preliminara a Campionatului European din 2024. Principalii marcatori tricolori au fost Tarita 6 goluri, Kuduz 5, iar de la gazde s-a remarcat…

- Naționala masculina a Romaniei joaca miercuri in Feroe meciul al treilea din grupa de calificare pentru Campionatul European din 2024 și are nevoie de victorie pentru a ramane in cursa. Partida se joaca de la ora 21:00 și va fi transmisa de ProArena. Romania se afla in grupa a 4-a alaturi de Austria,…

- Cu masuri de ajutor de stat de circa 4,8 miliarde de euro aprobate de Comisia Europeana, in baza legislatiei relaxate cu scopul de a permite statelor UE sa atenueze efectele razboiului, Romania (cu mov in graficul de mai jos) se afla pe locul zece la nivel european. Are in fata state precum Austria…