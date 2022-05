Stiri pe aceeasi tema

- Italia ar putea oferi Romaniei sprijin pentru eliminarea minelor rusești din Marea Neagra, a anunțat joi premierul italian Mario Draghi, potrivit ANSA , citat de Observator . De asemenea, italienii analizeaza opțiunea de a suplimenta numarul militarilor din Ungaria si Bulgaria. Intr-un discurs rostit…

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina s-ar putea desfașura in perioada urmatoare mai intens in Marea Neagra decat pe uscat. Israelul a acceptat cererea Estoniei de a livra armatei ucrainene sistemul de rachete avansate Blue Spear 5G SSM , cu o raza de acțiune de 300 de kilometri, pentru distrugerea navelor,…

- Merle Vimb și Eveliis Padar sunt doua femei din Estonia care au decis sa se alature unor unitați de aparare a țarii. Merle a luat decizia la cateva zile dupa ce a inceput razboiul din Ucraina, in timp ce Eveliis face parte din Liga de Aparare de peste 10 ani. Cele doua au vorbit cu Libertatea despre…

- Videoclipul despre care se spune ca arata o operațiune de deminare in regiunea Kiev a fost lansat luni de catre serviciul de urgența al statului ucrainean. Reuters nu a verificat in mod independent conținutul videoclipului. Imaginile arata salvatorii care scot și transporta obuze de artilerie in zone…

- Fortele navale ruse continua blocada coastei ucrainene a Marii Negre si a Marii Azov, impiedicand autoritatile de la Kiev sa se reaprovizioneze pe mare, a anuntat duminica ministerul britanic al Apararii, in cea mai recenta analiza a situației din Ucraina.

- ''Dupa debutul operatiunii militare ruse (24 februarie), fortele navale ucrainene au instalat bariere de mine in largul porturilor Odesa, Otceakov, Cernomorsk si Iujnii'', a declarat serviciul de securitate rus (FSB) intr-un comunicat, afirmand ca este vorba despre mine ''perimate'', fabricate in prima…

- Presedintele Emmanuel Macron a anuntat, vineri, la Bruxelles, ca Franta va trimite un nou contingent in Estonia și va accelera desfasurarea de militari in Romania, in cadrul NATO. Acesta este raspunsul francezilor la invadarea Ucrainei de catre armata rusa, transmite AFP. “Franta va continua sa indeplineasca…

- O nava militara rusa care se afla in apele internaționale ale Marii Negre, la limita de nord a Zonei Economice Exclusive a Romaniei (in afara acestei zone), deviaza sau oprește navele comerciale aflate in marș catre porturile ucrainene, a transmis, cu puț