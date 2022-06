Ministerul Culturii și Politicii Informaționale pregatește o așa-numita lista „alba” a artiștilor ruși a caror activitate va fi permisa in Ucraina. Acest lucru a fost declarat de ministrul adjunct al Culturii, Taras Shevchenko, conform agenției ucrainene de știri Ukrainski Novini. Șevcenko a explicat ca protecția spațiului informațional din Ucraina este consolidata, cotele pentru muzica ucraineana sunt in creștere și sunt deja stabilite restricții asupra muzicii rusești. Aceasta va putea fi difuzata, in anumite condiții. „Stabilim „lista alba” a interpreților ruși a caror muzica se va putea difuza…