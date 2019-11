Ucraina - Peste 500 de persoane din Lvov au ajuns la spital din cauza poleiului Peste 500 de persoane au ajuns la spital dupa ce au suferit rani provocate de poleiul depus pe drumurile din orasul Lviv din vestul Ucrainei, informeaza marti agentia Xinhua.



Potrivit departamentului de sanatate din Lviv, 533 de persoane s-au prezentat la unitatile spitalicesti dupa ce au alunecat pe strazi in weekend.



Temperatura a coborat brusc sub zero grade Celsius, sambata, in vestul Ucrainei, dupa ce cu o noapte inainte plouase, ceea ce a facut ca strazile sa fie acoperite cu polei.



