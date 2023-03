Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor Ionel Scriosteanu a declarat, marti, dupa intalnirea care a vizat Canalul Bastroe, ca partea ucraineana s-a angajat sa opreasca orice fel de dragaj pana la clarificarea situatiei, iar masuratorile programate sa inceapa in 15 martie se vor derula potrivit…

- Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor Ionel Scriosteanu, da asigurari ca Ucraina va inceta absolut orice forma de dragare pe Canalul Bistroe. “Vestea buna este ca Ucraina și-a asumat ca va inceta orice forma de dragaj pe Chilia și pe Bistroe și am stabilit impreuna cu delegația Comisiei…

- Ucraina si-a asumat ca va inceta orice forma de dragaj, a anunțat secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, dupa o intalnire cu partea ucraineana. Ana Maria Stancu are detalii.

- “Vestea buna este ca Ucraina și-a asumat ca va inceta orice forma de dragaj pe Chilia și pe Bistroe și am stabilit impreuna cu delegația Comisiei Europene ca activitatea principala de la acest moment se va canaliza catre consolidarea canalului Sulina, investițiile in canalul Sulina in așa fel incat…

- Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor Ionel Scriosteanu a anuntat, marti, dupa intalnirea care a vizat Canalul Bastroe, ca partea ucraineana s-a angajat sa opreasca orice fel de dragaj pana la clarificarea situatiei, iar masuratorile programate sa inceapa in 15 martie se vor derula potrivit…

- Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor Ionel Scriosteanu a anuntat, marti, dupa intalnirea care a vizat Canalul Bastroe, ca partea ucraineana s-a angajat sa opreasca orice fel de dragaj pana la clarificarea situatiei, iar masuratorile programate sa inceapa in 15 martie se vor derula potrivit…

- Ionel Scrioșteanu, secretar de stat in instituția condusa de ministrul Sorin Grindeanu, a declarat marți, 7 martie, dupa intalnirea care a vizat Canalul Bastroe, ca partea ucraineana s-a angajat sa opreasca lucrarile de dragaj pana la clarificarea situatiei.„Vestea buna este ca Ucraina si-a asumat ca…

- Trei miniștrii ai cabinetului Ciuca, Bogdan Aurescu, Barna Tanczos și Sorin Grindeanu au fost informați inca din 18 ianuarie 2023 de Comisia Europeana despre faptul ca Ucraina vrea sa inceapa lucrarile de adancire ale canalelor Bastroe și Chilia fara acordul Romaniei, dar au ”mers pe burta” pana pe…