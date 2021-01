Stiri pe aceeasi tema

- Prinsa intre saracie si tensiuni geopolitice, Ucraina - una dintre cele mai sarace tari din Europa si cu un sistem de sanatate decrepit - nu a primit nici macar o doza de vaccin anti-COVID-19, in situatia in care a inregistrat peste 1,2 milioane de cazuri de imbolnavire si peste 21.000 de decese…

- Prinsa intre saracie si tensiuni geopolitice, Ucraina - una dintre cele mai sarace tari din Europa si cu un sistem de sanatate decrepit - nu a primit nici macar o doza de vaccin anti-COVID-19, in situatia in care a inregistrat peste 1,2 milioane de cazuri de imbolnavire si peste 21.000 de decese…

- Generalul Nikolai Antoshkin, cel care a condus operațiunea de stingere a incendiului de la Cernobil și a reușit sa-și revina dupa expunerea la radiații, a murit la 78 de ani, dupa ce s-a infectat cu coronavirus, potrivit The New York Times , citata de Digi24. Nikolai Antoshkin era deputat al partidului…

- Pfizer va reduce temporar livrarile de vaccin anti COVID-19 in Europa pentru a-și imbunatați capacitatea de producție au anunțat, vineri, reprezentanții companiei și cei ai Institutului Norvegian de Sanatate Publica (FHI), potrivit Reuters, citat de b1.ro.

- Peste un milion de locuitori ai Uniunii Europene au primit o doza de vaccin impotriva COVID-19, danezii, germanii si italienii aflandu-se pe primele locuri, potrivit unui bilant stabilit miercuri de AFP, noteaza Agerpres. De la inceputul campaniei de vaccinare in UE, la sfarsitul lunii decembrie,…

- CHIȘINAU, 23 nov - Sputnik. Ministerul Sanatații anunța ca 477 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Dintre acestea, 5 cazuri sunt importate din Romania, Ucraina și Federația Rusa. In total, au fost facute 1 425 de teste, dintre care primar - 1 199.…

- Indicii S&P 500 si Dow Jones au incheiat tranzactiile de luni la niveluri record, datorita sperantelor de eradicare a Covid-19 cu ajutorul unui nou vaccin, al companiei Moderna, in timp ce cresterea numarului de infectii si noile restrictii impuse de guvernul american risca sa intarzie redresarea…

- Parlamentul Ucrainei a votat vineri in favoarea impunerii de amenzi pentru persoanele care nu poarta masca in cladirile publice si in transportul in comun, pe fondul extinderii fulgeratoare a pandemiei de coronavirus in Ucraina, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Absenta mastii in magazine, muzee,…