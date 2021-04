Stiri pe aceeasi tema

- Rusia „nu dorește un conflict direct” cu Statele Unite, chiar daca își va „continua eforturile de destabilizare împotriva Ucrainei”, au estimat serviciile de informații americane în raportul lor anual privind amenințarile la adresa Statelor Unite, potrivit AFP.„Moscova…

- Moscova a avertizat marti Statele Unite ale Americii ''sa stea departe'' de Rusia si Crimeea, atentionand ca riscul de incidente este foarte ridicat, informeaza agentia de presa Interfax care il citeaza pe ministrul adjunct al afacerilor externe rus Serghei Riabkov, transmite Reuters.…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a acuzat vineri Kievul de ''actiuni provocatoare periculoase'' in regiunea Donbas, din estul Ucrainei, intr-o convorbire telefonica avuta cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat Kremlinul, potrivit Reuters. Washingtonul a afirmat ca Moscova a…

- Statele Unite au avertizat joi Rusia impotriva oricarei incercari de intimidare a Ucrainei, in urma miscarilor de trupe ruse de la frontiera ucraineana, pe care Kievul le considera drept provocari, informeaza AFP preluat de agerpres. "Suntem absolut ingrijorati de escaladarile recente ale actelor…

- Rusia a fost acuzata joi de Statele Unite si de europeni, in cursul unei videoconferinte a Consiliului de Securitate al ONU, de obstructionarea unei solutii in estul Ucrainei, ceea ce Moscova a respins, potrivit AFP. "Rusia trebuie sa inceteze imediat agresiunea sa in estul Ucrainei si…

- Statele Unite ale Americii ar trebui sa se ocupe de problemele țarii lor, dar sa nu se implice in treburile interne ale altor state. Acest lucru este menționat in mesajul MAE al Federației Ruse publicat pe pagina sa de Facebook. Astfel Ministerul rus de Externe a reacționat la comentariile Ambasadei…