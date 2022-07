Stiri pe aceeasi tema

- Militarii rusi au furat, in timpul ocupatiei din lunile februarie si martie, softurile echipamentelor centralei de la Cernobil, prejudiciind masurarea radioactivitații. Centrul de masurare a radioactivitatii din zona de excludere a Centralei nucleare de la Cernobil a devenit partial nefunctional, dupa…

- Centrul de masurare a radioactivitatii din zona de excludere de la Cernobil nu mai funcționeaza in totalitate dupa ce trupele ruse, care au controlat zona pana la finalul lunii martie, au luat softurile unor echipamente, a declarat directorul adjunct al centrului, Olexandr Barsukov, pentru Agerpres…

- Centrul de masurare a radioactivitatii din zona de excludere a Centralei nucleare de la Cernobil a devenit partial nefunctional, dupa ce militarii rusi au furat, in timpul ocupatiei din lunile februarie si martie, softurile echipamentelor, a declarat, pentru Agerpres, directorul adjunct al centrului,…

- Centrul de masurare a radioactivitatii din zona de excludere a Centralei nucleare de la Cernobil a devenit partial nefunctional, dupa ce militarii rusi au furat, in timpul ocupatiei din lunile februarie si martie, softurile echipamentelor, a declarat, pentru Agerpres, directorul adjunct al centrului,…

- Centrul de masurare a radioactivitatii din zona de excludere a Centralei nucleare de la Cernobil a devenit partial nefunctional, dupa ce militarii rusi au furat, in timpul ocupatiei din lunile februarie si martie, softurile echipamentelor, a declarat, pentru Agerpres, directorul

- In numele UE, Comisia Europeana a platit ieri, 20 mai, 600 milioane euro Ucrainei sub forma de asistența macrofinanciara (AMF). In urma invaziei neprovocate și nejustificate a Rusiei, acest sprijin financiar de urgența ajuta Ucraina sa abordeze deficitul sau acut de finanțare pentru nevoile sale umanitare…

- Europarlamentarul Dan Nica, liderul Delegației PSD din Parlamentul European, solicita acordarea in regim de urgența a statului de țara candidata la UE pentru Republica Moldova. ”In contextul razboiului din Ucraina, UE trebuie sa adopte decizii ferme și corecte fața de țarile din prima linie a rezistenței…

- Doua rachete de croaziera ale trupelor rusești au zburat marți dimineața deasupra centralei nucleare de la Zaporojie, explodand in oraș, conform unui mesaj transmis pe Telegram de operatorul centralei, compania Energoatom. Din informațiile prezentate, rachetele au zburat deasupra centralei nucleare…