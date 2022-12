Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit acestuia, inflatia de consum a incetinit la 26,5% in noiembrie, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Pagubele grave aduse infrastructurii energetice a Ucrainei produse de valurile de atacuri aeriene ruse au fost un soc cheie pentru economie in octombrie si noiembrie, a declarat Ministerul…

- Situația de pe frontul din Ucraina ramane tensionata, deși de cateva saptamani nu s-au inregistrat prea multe schimbari. Armata rusa incearca sa preia inițiativa, iar armata ucraineana incearca sa o pastreze. Ambele incearca sa iși consolideze forțele, mobilizarea nereușind sa ofere Rusiei un avantaj,…

- O serie de documente secrete obținute de serviciile de informații ucrainene releva eforturile Moscovei de a manipula in continuare țarile din estul Europei, in ciuda eșecului campaniei militare din Ucraina. In Republica Moldova, serviciul secret al Rusiei, FSB, continuatorul KGB, il susține activ pe…

- Agenția naționala anticorupție din Ucraina l-a dat in urmarire generala pe fostul guvernator al bancii centrale Kirilo Sevcenko, impreuna cu doi angajați ai bancii Ukrgazbank. Aceștia sunt suspectați de deturnarea a peste 200 de milioane de grivne, echvalentul a 5,42 milioane de dolari, noteaza Reuters…

- Economia zonei euro ar urma sa creasca in prezent cu doar 0,5% in 2023, in condițiile in care factori precum razboiul din Ucraina, inflația record și impactul continuu al pandemiei COVID-19 apasa asupra perspectivelor, a anunțat marți Fondul Monetar Internațional. Zona euro, formata din 19 țari – care…

- Vladimir Putin a fost incolțit, așa ca pe zi ce trece devine din ce in ce mai probabil sa foloseasca arme nucleare tactice – spune fostul ofițer CIA Robert Baer. Intr-un interviu acordat CNN, fostul ofițer de informații a subliniat ca, avand in vedere eșecurile militare suferite de armata rusa in Ucraina,…

- Ministrul roman al Apararii e sceptic in ceea ce privește posibilitatea ca Vladimir Putin sa recurga la arme nucleare in razboiul din Ucraina, afirmand marți seara ca președintele rus a ”blufat”, in incercarea de a impresiona tarile europene, transmite Agerpres.”Ceea ce a facut Putin de la inceput,…

- Ministrii de externe ai Uniunii Europene au convenit miercuri sa pregateasca noi sanctiuni impotriva Rusiei care se vor concretiza in cel mai scurt timp, a anuntat seful diplomatiei comunitare, Josep Borrell, citat de EFE.