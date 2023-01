Stiri pe aceeasi tema

- Berlinul va fi de acord ca tancurile Leopard fabricate in Germania sa fie trimise in Ucraina, daca Statele Unite accepta sa-si trimita propriile tancuri de lupta, a declarat o sursa guvernamentala germana pentru Reuters, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat miercuri miliardarilor, oamenilor de afaceri si politicienilor care participa la Forumul Economic Mondial de la Davos si le-a spus ca livrarile occidentale de tancuri si unitati de aparare antiaeriana ar trebui sa ajunga in Ucraina mai repede, inainte…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg declara CNN ca prabusirea unui elicopter la Brovari este o "noua tragedie" in Ucraina, devastata de razboiul rus, relateaza CNN. Ucraina are nevoie de armament avansat suplimentar, a declarat secretarul general al NATO jurnalistei CNN Julia Chatterley la Forumul…

- Secretarul general al NATO - Jens Stoltenberg a declarat miercuri ca furnizarea de armament occidental Ucrainei va facilita obtinerea pacii, in timp ce Rusia condamna furnizarea de arme. Precizarea a fost facuta in urma accidentului de elicopter produs la periferia Kievului, fața de care si-a exprimat…

- Occidentul se confrunta cu o problema: cum sa susțina Ucraina fara a incalca „liniile roșii” ale lui Vladimir Putin. Altfel spus, cum s-o ajute fara a declanșa al treilea razboi mondial? SUA, Germania și Franța au anunțat ca vor oferi ucrainenilor noi tipuri de blindate: Bradley, Maders și AMX-10.…

- ”Nu ar fi fals sa spunem ca, in pofida intregii noastre bunavointe si indemnului la un armistitiu, razboiul risca sa continue in 2023”, a declarat, sambata, ministrul turc, a carui tara membra NATO s-a pozitionat ca un actor neutru in conflictul armat dintre cei doi vecini de la Marea Neagra.”Acest…

- Olaf Scholz considera ca Germania este pregatita pentru sezonul de iarna, chiar daca Rusia a oprit fluxul de gaz spre Europa in urma unei dispute legate de razboiul din Ucraina, cancelarul federal invocand modul in care guvernul sau a abordat criza energetica, relateaza Agerpres preluand agenția germana…

- Bombardamentele Rusiei asupra sistemului energetic al Ucrainei au efecte și asupra țarilor din Uniunea Europeana. Livrarile de petrol rusesc, prin conducta Drujba, care traverseaza Ucraina, spre Ungaria, Slovacia și Cehia au fost oprite temporar, dupa ce o racheta ruseasca a lovit o