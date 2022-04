Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii ucraineni sustin ca aproape 200 de copii au fost ucisi in timpul razboiului declansat de Rusia. De asemenea, peste 300 de copii au fost raniti. 183 de copii au fost ucisi in Ucraina de la inceputul invaziei rusesti, a anuntat biroul procurorului general al Ucrainei. De asemenea, 342 de de…

- Armata Ucrainei susține ca in 28 de zile de razboi ar fi reușit sa produca pagube considerabile forțelor rusești. Astfel, peste 15.600 de soldați ruși ar fi murit in razboiul lui Putin. Potrivit acesteia, militarii ucraineni și forțele civile ar fi reușit sa distruga, din 24 februarie, de cand Vladimir…

- In total, 97 de copii au fost uciși de la inceputul razboiului, a declarat, marți, in fața parlamentului canadian președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care le-a cerut aliaților Kievului sa-și intareasca ajutorul lor, transmite bfmtv. ”Rușii au ucis deja 97 de copii”, bombardand ”școli, spitale,…

- Lucru aproape trecut cu vederea: SUA și Brazilia au predat anul trecut Muzeului armatei ruse din Penza (Rusia) o importanta arhiva referitoare la istoria armatei ruse și a Mișcarii Albe. Arhiva predata include un numar mare de carți, reviste, ziare, documente, fotografii, scrisori, manuscrise de la…

- Angajata unei televiziuni a intrat in direct cu o pancarta pe care scria ca este impotriva razboiului.Angajata principalului post tv de știri din Rusia, Marina Ovsyannikova, a intrat in direct in spatele prezentatoarei cu un afiș pe care scria ”Opriți razboiul, nu credeți propaganda!”. Cei din regie…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, susține ca cinci copii cu varste de 7 pana la 11 ani au fost arestați in Moscova, ca urmare a afișarii mesajului „Nu razboiului”.„Putin duce un razboi cu copiii. In Ucraina, unde rachetele au lovit gradinițe și orfelinate, și in Rusia. David și Sofia,…