- Este posibil ca Porosenko sa fi incercat sa "influenteze ilegal" formarea Inaltului Consiliu al Justitiei, instanta ce participa la numirea de judecatori, a precizat Biroul de Ancheta Ucrainean (DBR), organism insarcinat cu investigatii penale ce vizeaza inalti responsabili de stat, care a transmis…

- Numele fostului presedinte ucrainean Petro Porosenko apare intr-o ancheta asupra abuzurilor de putere din timpul mandatului sau, au anuntat luni autoritatile ucrainene, o premiera dupa plecarea acestuia de la presedintia Ucrainei, informeaza AFP. Este posibil ca Porosenko sa fi incercat sa "influenteze…

- ”NATO spune foarte clar ca Rusia are o responsabilitate speciala in implementarea acordurilor (de pace) de la Minsk si ca ea trebuie sa-si retraga toate trupele si toti ofiterii din estul Ucrainei si sa inceteze sa destabilizeze” acest teritoriu, a declarat Stoltenberg intr-o vizita la Odesa, in…

- Detentia provizorie a cetateanului americano-britanic Paul Whelan, arestat la finalul lui decembrie in Rusia sub acuzatia de spionaj, a fost prelungita joi cu doua luni, pana pe 29 decembrie, a constatat un jurnalist al AFP. "Deciziile judiciare sunt luate mereu in favoarea Parchetului si a FSB", a…

- Administrația prezidențiala a Statelor Unite a deblocat un ajutor militar în valoare de 250 de milioane de dolari pentru Ucraina, au informat joi senatorii americani, relateaza Mediafax care citeaza site-ul agenției Reuters. Fondurile au scopul de a ajuta Ucraina în criza privind separatiștii…

- Anterior, parlamentari din ambele partide - Republican si Democrat - reprezentate in Congresul SUA isi exprimasera nemultumirea fata de faptul ca fonduri aprobate de Congres erau blocate de Casa Alba. Senatorii au aflat ca administratia condusa de presedintele Donald Trump a deblocat ajutorul miercuri…

- Sentov indeamna Ucraina sa nu aiba incredere in Putin. ”Putin nu va da inapoi Crimeea. Ii este mai simplu sa dea Kremlinul decat Crimeea”Ucraina trebuie sa nu aiba incredere in Rusia nici macar dupa schimbul de prizonieri de sambata, perceput ca un semn al unei potentiale destinderi intre…

- «Suntem pe punctul de a finaliza o ințelegere cu Ucraina privind un schimb masiv de prizonieri», a anunțat Vladimir Putin la Forumul Economic Estic, ale carui lucrari se desfașoara la Vladivostok. Informația a fost difuzata de agenția rusa de presa TASS, de corespondenții agențiilor internaționale de…