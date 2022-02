Ucraina, criza cu Rusia afectează și Biserica Ortodoxă / Kievul schimbă data Crăciunului. Moscova: "Act politic" Un incendiu care a distrus complet o biserica din Zaporizhia, un oraș din centrul țarii. Mașina unui preot paroh incendiata în micutul sat Ovadne, la granița cu Polonia. Și revolta credincioșilor din raionul Volodimir-Volinskii, mai sus de Liov, care și-au abandonat sortii &"rectorul&" ecleziastic, dupa ce acesta din urma, folosind rețelele de socializare ale bisericii, l-a felicitat oficial pe Vladimir Putin de ziua lui.



Razboiul, pâna acum psihologic, dintre Rusia și Ucraina, se joaca si pe plan religios, iar numeroasele episoade de violența, șantaj și tensiuni care au avut

Sursa articol: hotnews.ro

