Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a prezentat marti in Duma de Stat, camera inferioara a parlamentului, un proiect de lege prin care este denuntat Tratatul "Open Sky" al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), ca raspuns

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a prezentat marti in Duma de Stat, camera inferioara a parlamentului, un proiect de lege prin care este denuntat Tratatul ''Cer Deschis'' al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), ca raspuns la retragerea SUA din

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a prezentat marti in Duma de Stat, camera inferioara a parlamentului, un proiect de lege prin care este denuntat Tratatul "Cer Deschis" al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), ca raspuns la retragerea SUA din acest pact, informeaza…

- Rusia a desfasurat intre 15.000 si 25.000 de militari in peninsula Crimeea si la frontiera cu Ucraina, potrivit estimarilor Statelor Unite, a indicat miercuri insarcinatul cu afaceri al SUA, Courtney Austrian, in cadrul unei reuniuni a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE),…

- Rusia a desfasurat 25.000 de militari in Peninsula Crimeea si la frontiera cu Ucraina, potrivit estimarilor Statelor Unite, a indicat miercuri insarcinatul cu afaceri al SUA, Courtney Austrian, in cadrul unei reuniuni a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), la Viena, informeaza…

- Rusia a desfasurat între 15.000 si 25.000 de militari în peninsula Crimeea si la frontiera cu Ucraina, potrivit estimarilor Statelor Unite, a indicat miercuri însarcinatul cu afaceri al SUA, Courtney Austrian, în cadrul unei reuniuni a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare…

- Rusia are intre 15.000 si 25.000 de militari in peninsula Crimeea si la frontiera cu Ucraina, potrivit estimarilor Statelor Unite, a indicat miercuri insarcinatul cu afaceri al SUA, Courtney Austrian, in cadrul unei reuniuni a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), la Viena, transmite…

- Rusia a desfasurat intre 15.000 si 25.000 de militari in peninsula Crimeea si la frontiera cu Ucraina, potrivit estimarilor Statelor Unite, a indicat miercuri insarcinatul cu afaceri al SUA, Courtney Austrian, in cadrul unei reuniuni a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in