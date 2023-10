Stiri pe aceeasi tema

- In mai, Uniunea Europeana a autorizat cinci state membre (Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romania si Slovacia) sa interzica comercializarea pe teritoriul lor a graului, porumbului, rapitei si semintelor de floarea-soarelui din Ucraina, conditia fiind sa nu impiedice tranzitul catre alte tari. Masura, care…

- Ministerul ucrainean de Externe a criticat sambata Declaratia comuna a G20 pentru ca nu mentioneaza agresiunea Rusiei si a spus ca nu are "nimic de care sa fii mandru", prezentand in acelasi timp o varianta "corectata" a textului, asa cum ar fi trebuit sa sune documentul, in viziunea Kievului, potrivit…

- Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, a purtat joi, 7 septembrie, discuții cu ambasadoarea SUA in Romania, Kathleen Kavalec, in contextul „situației de securitate din regiune”, a transmis MApN vineri, 8 septembrie.„Cei doi oficiali au discutat, in deschiderea convorbirilor, despre situația generata…

- Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a reacționat miercuri virulent dupa ce premierul ungar Viktor Orban a declarat intr-un interviu ca Ucraina nu are cum sa caștige razboiul cu Rusia și ca strategia NATO trebuie schimbata spre un acord de pace, altfel exista un risc real de izbucnire a celui de-al…

- Kievul il ataca pe Papa Francisc, acuzandu-l de "propaganda imperialista" intr-un discurs rostit pe 25 august prin video-conferința, la Ziua Tineretului Rus de la Sankt Petersburg. Cu o postare pe Facebook, purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Oleg Nikolenko, citeaza…

- Ucraina nu va ceda teritorii Rusiei pentru a obtine calitatea de stat membru al NATO, a avertizat marti Oleg Nikolenko, purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe ucrainean, citat miercuri de Xinhua. "Discutiile despre aderarea Ucrainei la NATO in schimbul cedarii (catre Rusia a) unor parti…

- Președintele ucrainean Volodymyr Zelenskiy s-a alaturat liderilor NATO, inclusiv președintelui american Joe Biden, la prima ședința a noului Consiliu NATO-Ucraina, miercuri (12 iulie), in cea de-a doua zi a summitului NATO de la Vilnius. Statele Unite, Marea Britanie și aliații globali se pregatesc…

- Nicio alta tara nu se transforma atat de mult ca Ucraina in plin razboi, a declarat joi purtatorul de cuvant al Ministerului ucrainean de Externe, Oleg Nikolenko, ca reactie la o declaratie a secretarului de presa al Casei Albe, care afirmase ca Kievul trebuie sa faca reforme