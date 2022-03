Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 3 Fortele armate ucrainene au anuntat sambata eliminarea in lupta a generalul-locotenentului rus Andrei Mordvciov, comandantul Armatei a VIII-a ruse din cadrul Districtului militar Sud al Federatiei Ruse, ucis la 19 martie in Cernobaievka, regiunea Herson, relateaza agentiile de presa EFE si…

- Kievul și alte orașe din Ucraina continua sa opuna rezistența invaziei Federației Ruse, ceea ce a devenit un prilej pentru Administrația Prezidențiala ucraineana sa anunțe ca razboiul se va incheia in curand. Consilierul președintelui Ucrainei, Oleksii Arestovici, a declarat ca in aprilie locuitorii…

- Soldații ruși au ucis 79 de copii și aproape 100 au fost raniți de la inceputul razboiului inceput de Rusia in Ucraina.De asemenea, in Ucraina au fost distruse peste 280 de instituții de invațamant, 9 dintre ele au fost complet distruse.„Majoritatea victimelor s-au aflat in regiunile Kiev, Harkov, Donețk,…

- Generalul rus Andrei Kolesnikov, din cadrul Armatei a 29-a Combinate, a fost ucis in luptele din Ucraina, au confirmat oficiali occidentali citați de BBC . El a treilea general rus care moare in cele 15 zile de cand armata lui Putin a invadat Ucraina. Kolesnikov, care avea gradul de general-maior, a…

- Vineri sunt deschise culoarele umanitare de la Mariupol, Pologov, Volnovakha, Energodar, Izyum și mai multe orașe din apropierea capitalei - Kiev.„Dezvoltam noi trasee pentru coridoarele umanitare care vor duce medicamentele necesare, apa, alimente in regiunea Herson, regiunea Cernihiv, regiunea Harkov…

- Kiev, Harkov și Herson sunt orașele Ucrainei asupra carora se concentreaza acum principalele eforturi ale Rusiei și ale trupelor Forțelor Armate ale Ucrainei, a declarat marți seara Aleksey Arestovich, consilier al președintelui Zelenski, informand despre situația operaționala cu ofensiva rusa, potrivit…

- Trupele ruse cu baza in Extremul Orient al Federatiei Ruse vor desfasura exercitii in regiunea Astrahan care se afla la frontiera intre Europa si partea asiatica a Rusiei, a anuntat marti districtul militar estic al acestei tari, informeaza Interfax si Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana a scris, joi, pe Facebook, despre agresiunea Federatiei Ruse la adresa Ucrainei, ca ”situatia este extrem de grava, Federatia Rusa ataca pe toate fronturile si pune in pericol viata a milioane de civili”. „Tocmai am vorbit cu premierul Ucrainei, Denys…