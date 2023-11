Soferii polonezi au blocat drumurile catre trei puncte de trecere, in ceea ce ei numesc un raspuns la inactiunea guvernului in legatura cu pierderile pe care le au din cauza concurentilor straini, in special ucraineni, de la invazia Rusiei in Ucraina in 2022. Ei insista asupra acordarii unui numar limitat de licente pentru soferii de TIR ucraineni, o cerere pe care Kievul a declarat ca nu o va lua in considerare. „Negocierile nu au dus inca la nimic, iar transportatorii polonezi continua sa blocheze trei directii principale”, a declarat purtatorul de cuvant al politiei de frontiera ucrainene,…