- In Franta a fost deschisa o ancheta cu privire la o posibila crima de razboi dupa uciderea, luni, in Ucraina, a jurnalistului franco-irlandez Pierre Zakrzewski, a declarat miercuri procuratura antiterorista (Pnat), competenta in materie de crime impotriva umanitatii.

- Postul american de televiziune Fox News a anuntat uciderea unui alt membru al echipei sale din Ucraina, jurnalista Oleksandra Kuvshinova, in varsta de 24 de ani. Aceasta a fost ucisa la Horenka, in apropiere de Kiev, impreuna cu colegul ei cameramanul Pierre Zakrzewsk, in timp ce corespondentul Benjamin…

- Pierre Zakrzewski (55 de ani, foto stanga), fotoreporter Fox News, a fost ucis in timp ce reporta in Ucraina, a anunțat marți rețeaua de știri. Impreuna cu el a murit și jurnalista ucraineana Oleksandra Kuvshynova „Cu mare tristețe și cu inima grea, impartașim vestea referitoare la iubitul nostru cameraman…

- Deschiderea ”cat mai rapid” a unei anchete asupra situației din Ucraina, a anunțat, luni, procurorul Curții Penale Internaționale (CPI, Karim Khan, care a invocat ”crime de razboi” și ”crime impotriva umanitații”, transmit AFP și Agerpres. “Sunt convins ca exista o baza rezonabila pentru a crede ca…

