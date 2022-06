Ucraina a semnat un acord cu compania nucleară americană Westinghouse pentru aprovizionarea cu combustibil atomic şi oprirea dependenţei de Rusia Acordul creste, de asemenea, numarul de noi unitati nucleare pe care Westinghouse le va construi in Ucraina la noua fata de cinci cat era prevazut anterior, iar compania va infiinta un centru de inginerie in tara. Ucraina are patru centrale nucleare in functiune, dintre care cea mai mare, la Zaporojie, a cazut sub controlul Rusiei la cateva zile dupa ce a inceput invazia rusa, in februarie, dar este inca operata de tehnicieni ucraineni. Pe baza acordurilor anterioare, acordul cu Westinghouse stipuleaza ca aceasta va furniza combustibil pentru toate centralele atomice ale Ucrainei. Energia nucleara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

