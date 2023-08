Ucraina a făcut „avansuri semnificative” în zona ocupată de ruși din Zaporojie - Raport oficial al americanilor și britanicilor Trupele ucrainene au realizat "avansuri semnificative din punct de vedere tactic", a informat Institutului american pentru studiul razboiului (ISW), cu sediul la Washington.Fortele armate ucrainene au avansat in contraofensiva lor din regiunea Zaporojie din vestul Ucrainei, se mentioneaza intr-un raport dat publicitatii vineri al Institutului american pentru studiul razboiului (ISW), relateaza sambata DPA, potrivit agerpres.ro.Potrivit fotografiilor din regiunea ocupata, ucrainenii ar fi ajuns la periferia nordica a asezarii Robotine, care se afla la circa 10 km sud de orasul Orihiv.Raportul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

