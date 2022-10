In cadrul Adunarii Generale care s-a reunit de urgența luni, la New York, SUA, ambasadorul Ucrainei la ONU, Sergiy Kyslytsya, a acuzat Rusia drept „stat terorist”, dupa atacurile masive ale Moscovei asupra Kievului și a altor orașe ucrainene, soldate cu numeroase victime civile, informeaza AFP, citat de Agerpres . „Rusia a dovedit inca o data ca este un stat terorist ce trebuie descurajat in cel mai puternic mod posibil. Intreaga lume a vazut din nou adevarata fata a unui stat terorist care ne ucide poporul”, a declarat Sergiy Kyslytsya. „Rusia terorista a tras cel puțin 84 de rachete și doua…