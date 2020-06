Stiri pe aceeasi tema

- Joseph DeAngelo, supranumit ”The Golden State killer” și care a terorizat California în anii 1970 și 1980, a pledat luni ”vinovat” pentru 13 crime și zeci de violuri, precum și alte crime în fața unui tribunal din Sacramento, relateaza AFP. În cadrul unui…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a refuzat sa intervina in hotararea Guvernului lui Donald Trump de a relua executiile federale la 13 iulie, dupa 17 ani de pauza.Conform news.ro, Statele Unite urmeaza sa-l execute, la 13 iulie, pe Daniel Lewis Lee, un sustinator al suprematiei abilor, condamnat in 1999…

- Un barbat condamnat pentru cinci crime și eliberat inainte de termen a incendiat o tanara de 17 ani din Drobeta Turnu Severin. Tanara este in stare grava acum, intubata, cu șanse relative de supraviețuire avand in vedere ca are arsuri pe 90 la suta din suprafața corpului, spun surse medicale. Ucigașul …

- Un hoț in serie din Marea Britanie a fost condamnat la doi ani de inchisoare dupa ce un papagal a trezit-o pe o femeie, in timp ce acesta ii jefuia casa. Barbatul ar fi intrat in casa femeii in mijlocul nopții, dupa ce jefuise alte doua case de pe aceeași strada, transmite Mirror. In momentul in care…

- Pe de o parte, pandemia de coronavirus a dus la scaderea productiei din industrie cu 3,4- (serii brute) si respectiv 12,4- (serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate), arata datele transmise miercuri de Institutul National de Statistica. Daca comparam scaderea din martie…

- La inceputul anului, pe 20 ianuarie, polițiștii spanioli il arestau pe Thiago Lages Fernandes, un brazilian care se afla ilegal pe teritoriul Spaniei. Aceștia au demarat procedurile de expulzare, insa dosarul nu a fost incheiat la vreme, astfel ca brazilianul a fost eliberat in contextul masurilor adoptate…

- Politia germana a inceput sa investigheze scrisori ce contin amenintari cu moartea si care au fost trimise de extremisti de dreapta catre politicieni si presa, informeaza marti dpa.Biroul Federal al Politiei Criminaliste a Germaniei si mai multe dintre filialele sale din landuri examineaza…

- Poliția din Glodeni cerceteaza o tanara de 28 de ani, din satul Cuhrești, care ar fi nascut in WC-ul din curte acum cateva zile și a mințit medicul de familie ca acesta a decedat la naștere, la o maternitate din capitala.