Stiri pe aceeasi tema

- "Romania este profund ingrijorata de recentele evoluții din Orientul Mijlociu dupa atacul impotriva Ambasadei SUA in Irak - pe care Romania il condamna in mod ferm - și masuri protective și preventive luate in consecința de SUA. Detensionarea este esențiala pentru a evita o deteriorare suplimentara…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a avut sambata o discutie telefonica cu omologul sau iranian Mohammad Javad Zarif, a doua zi dupa uciderea generalului iranian Qassem Soleimani intr-un raid american de la Bagdad, relateaza AFP. Potrivit unui comunicat al diplomatiei ruse, Serghei Lavrov i-a prezentat…

- Uciderea generalului iranian Qassem Soleimani in urma unui raid american in Irak risca sa "agraveze serios situatia" in Orientul Mijlociu, a afirmat vineri presedintele rus Vladimir Putin in cursul unei convorbiri telefonice cu presedintele francez Emmanuel Macron.

- Uciderea generalului iranian Qassem Soleimani in urma unui raid american in Irak risca sa ''agraveze serios situatia'' in Orientul Mijlociu, a afirmat vineri presedintele rus Vladimir Putin in cursul unei convorbiri telefonice cu presedintele francez Emmanuel Macron, in timp ce Ministerul…

- Esmail Qaani, în vârsta de 63 de ani, a fost numit noul lider al Forțelor Quds, de catre liderul suprem iranian, dupa ce Qassem Soleimani a fost ucis vineri într-un raid american la Bagdad, relateaza AFP și BBC. ”Dupa martiriul gloriosului general Qassem Soleimani, îl…

- Liderul suprem iranian Ali Khamenei a numit un nou lider al trupelor Quds, dupa uciderea fostului comandant, generalul Qassem Soleimani, vineri, la Bagdad, de catre o drona americana. "Dupa martiriul gloriosului general Qassem Soleimani, il numesc pe generalul de brigada Esmail Qaani drept…

- Ayatollahul iranian Ali Khamenei l-a numit pe Esmail Qaani drept nou lider al Fortei Al-Qods dupa uciderea comandantului acesteia, generalul Qassem Soleimani, vineri, pe un aeroport din Bagdad, informeaza Reuters si AFP. „Dupa martiriul gloriosului general Qassem Soleimani, il numesc pe generalul de…

- Ministrul de Externe de la Teheran, Mohammad Javad Zarif, a condamnat vineri asasinarea liderului Forțelor speciale ale Gardienilor Revoluției, generalul iranian Qassem Soleimani, afirmand ca aceasta acțiune reprezinta "o escaladare nesabuita și extrem de periculoasa", relateaza site-ul agenției…