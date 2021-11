Ucenicul Mirel Rădoi „ne-a calificat” iar la Mondial TV Cu Mirel Radoi pe banca in aceste preliminarii de Campionat Mondial, Romania va vedea din nou de la televizor Cupa Mondiala de anul viitor, din Qatar. Nationala de fotbal a Romaniei a invins reprezentativa Liechtensteinului cu scorul de 2-0 (1-0), duminica seara, la Vaduz, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022, dar degeaba. A ratat calificarea la barajul pentru turneul final din Qatar. Amaraciunea este cu atat mai mare pentru ca am fi putut fi calificați daca invingeam la București naționala Islandei. La Vaduz, in tribune, cei care au dominat atmosfera au fost suporterii romani… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

