Companiile farmaceutice Pfizer si BioNTech au anuntat luni ca vaccinul pentru Covid-19 are o eficacitate de peste 90% in prevenirea bolii infectioase. Anuntul a alimentat optimismul potrivit caruia pandemia s-ar putea incheia mai degrabamai devreme decat mai tarziu, determinand cresterea pietelor bursiere la nivel global. UBS estimase initial ca numarul infectiilor cu coronavirus din SUA se va apropia de zero pana la sfarsitul anului 2021, dar stirile despre vaccinuri au facut ca banca sa reduca prognoza cu sase luni. ”Am putea obtine o situatie in care cazurile de Covid-19 din Statele Unite vor…