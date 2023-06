Stiri pe aceeasi tema

- “Nu vom putea crea oportunitati de angajare pe termen scurt pentru toata lumea. Sinergiile fac parte din poveste”, a spus Ermotti la un eveniment organizat de Asociatia de Gestionare a Activelor Elvetia la Berna. ”Trebuie sa aruncam o privire serioasa asupra bazei de cost a organizatiilor independente…

- Spania va interzice anumite activitati de munca realizate in aer liber in conditii de caldura severa, a anuntat ministrul spaniol al Muncii, Yolanda Diaz, miercuri, in contextul in care tara iberica se confrunta tot mai frecvent cu temperaturi ridicate ca urmare a schimbarilor climatice, informeaza…

- Un studiu Reveal Marketing Research arata ca 7 din 10 angajați știu sau și-ar dori sa știe salariile colegilor de munca. De asemenea, 46% dintre angajați declara ca exista disparitați salariale de gen pentru poziții similare la actualul loc de munca. CITESTE SI Joe Biden a semnat, China da lovitura:…

- Acestea sunt primele rezultate ale bancii de cand a anuntat preluarea bancii concurente Credit Suisse, care are probleme financiare. UBS a declarat ca profitul net a fost de 1,03 miliarde de dolari pentru primul trimestru, fiind cu mult sub asteptarile analistilor, ale unui profit net de aproape 1,75…

- Ministrul adjunct de externe din China, Sun Weidong, s-a plans la ambasadorul sud-coreean la Beijing cu privire comentariile „eronate” ale președintelui Coreei de Sud, cu privire la Taiwan, relateaza Reuters.

- Au existat ”numeroase aspecte ale evenimentelor din jurul Credit Suisse” care merita investigate si care trebuiau analizate pentru ”identificarea oricaror infractiuni care ar putea intra in competenta [procurorului]”, se arata intr-un comunicat al procurorului, cu sediul in capitala elvetiana Berna.…

- Procuratura federala elvețiana a deschis o investigație privind preluarea bancii Credit Suisse de catre UBS Group cu sprijinul statului, a anunțat duminica, 2 aprilie, biroul procurorului general al Elveției, potrivit Reuters . Procurorul general, care-și are sediul in capitala elvețiana Berna, analizeaza…

- Institutia financiara creata prin preluarea bancii elvetiene Credit Suisse de catre rivala UBS ar putea elimina intre 20% si 30% din locurile de munca totale, adica intre 25.000 si 36.000 de posturi in intreaga lume, sustine saptamanalul SonntagsZeitung, citand un senior manager de la UBS, transmit…