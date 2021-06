Uau! Noi fragmente din haos Daniel Sauca M-am prins, in sfarșit, care-i treaba cu propaganda politica la fel ca in campaniile electorale nu demult apuse. Vor avea loc alegeri interne la toate partidele importante: PNL, PSD, USR–PLUS, UDMR. Nu (mai) scapam de alegeri. Nici de „locale”, nici de „generale”. Sa presupunem ca 2022 și 2023 sunt ani fara niciun fel de alegeri? In ipoteza ca in 2024 se vor desfașura și alegeri locale, și europarlamentare, și parlamentare, și prezidențiale! Daca nu cumva se vor ivi, din spuma postpandemiei, anticipatele… „In 1900, speranța de viața… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

